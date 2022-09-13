Doğuş Üniversitesi’nde ‘eylemci’ öğrenciye uzaklaştırma: Finallere giremeyecek

MEHMET BARAN KILIÇ

Doğuş Üniversitesi, yüzde 300’lere varan kayıt yenileme ücreti zammını protesto eden bir öğrenciye bir dönem uzaklaştırma cezası vermişti. Uzaklaştırma cezası alan öğrenci sayısı dörde yükselirken, bunlardan birinin cezası yaz okulu final dönemini kapsıyor. Bir öğrenci hakkında da, uzaklaştırma cezası aldıktan iki saat sonra tekrar soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Twitter

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir buçuk aydır “Müşteri değil öğrenciyiz” diyerek okul yönetimini protesto ediyor. Yönetim, okul ücretlerine yıllık en fazla yüzde 5-10 oranında zam geleceğini taahhüt etmiş ama zamlar yüzde 300’e ulaşmıştı.

Okul yönetimi, Beykent Üniversitesi’yle birlikte protestolardan sonra geri adım atarak kayıt yenileme ücretlerine zammı TÜFE’deki yıllık artış oranına yani yüzde 79,6’ya indirmişti.

Buna rağmen öğrencilere soruşturma açılmaya ve baskı uygulanmaya devam ediliyor.

Yönetim, zam indiriminden sonra çeşitli aralıklarla 14 öğrenciye soruşturma açmıştı. Şimdiye kadar dört öğrenci uzaklaştırma cezası aldı. 10 öğrencinin soruşturması devam ediyor.

‘Eğitim hakkı elinden alınıyor’

Öğrencilerden birine bir ay uzaklaştırma cezası verildi. Öğrenci, yaz okulunda ders alıyordu ve cezanın başlangıç tarihi final sınavlarının başlangıç tarihiyle aynı.

Doğuş Üniversitesi’nde yaz okulu 1 Ağustos’ta başlamış ve 27 Ağustos-3 Eylül arasında öğrenciler ara sınavlara girmişti. Akademik takvime göre final sınavları 19-24 Eylül arasında olacak. Diken’in ulaştığı belgelere göre, öğrencinin cezası 19 Eylül’de başlayıp 18 Ekim’de bitecek yani öğrenci, yaz okulu finallerine giremeyecek.

Öğrenci, yaz okulunda ders almak için ücret ödedi ve iki ay boyunca derslere emek verdi. Buna rağmen cezası yaz okulu finallerini de kapsıyor ve bundan dolayı sınavlara giremeyecek. Diğer öğrencilerin cezasıysa final döneminden sonra başlıyor.

Konuyla ilgili Diken’e konuşan Doğuş Üniversitesi öğrencisi Kıvılcım Çolak “Bu karar tamamen keyfi. Öğrencinin eğitim hakkı elinden alınıyor” dedi. Çolak ayrıca “Bizim mücadelemiz zamlarla ve hukuksuzlukla ama yönetim olayı kişiselleştiriyor” dedi.

Ceza aldıktan iki saat sonra tekrar soruşturma

Çolak’sa 8 Eylül’de ‘yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmaktan’ bir dönem uzaklaştırma cezası almıştı. Konuyla ilgili önceden Diken’e konuşan Çolak işgal ve benzeri şeylerin olmadığını ve bu cezanın öğrencileri korkutmak için verildiğini söylemişti. Diken, haberi 8 Eylül’de yayımlamıştı.

Çolak, ceza aldığını öğrendikten yaklaşık iki saat sonra hakkında tekrar soruşturma açıldığını öğrendi.

Çolak, kendisine gönderilen ‘gizli’ ibareli 8 Eylül tarihli tebligatta, ‘soruşturma tebligatını soruşturmacıların kimliğini ve imzasını saklamadan sosyal medya ve yazılı basında paylaşmaktan’ dolayı suçlanıyor. Tebligatın ‘ek’ kısmında da ‘delil’ olarak bazı haber ve tweet bağlantıları yer alıyor. Açılan soruşturmalar, basında kendine yer bulmuştu.