Doğuş Otomotiv şarj istasyonu kuruyor

Doğuş Otomotiv, şarj istasyonları ve üniteleri kurulması yönünde faaliyet gösterecek bir şirket kurmaya karar verdi.

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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında şunlar dendi: “Şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ’nin tek pay sahibi olarak yüzde 100’üne iştirak edeceği 50 milyon TL sermayeli Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power) unvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir.”

Elektrikli araçların Türkiye piyasasına girmesiyle şarj istasyonları gündemdeki önemini artırıyor.