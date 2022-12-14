Doğuş Otomotiv geri aldığı hisseleri tekrar sattı

Doğuş Otomotiv, 140 liradan hesaplanmak üzere geri aldığı yaklaşık 515 bin adet hisseyi sattı.

Fotoğraf: Doğuş

Doğuş Otomotiv’in dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na seans sonrası yaptığı açıklamada geri aldığı hisselerden kendi paylarından 514 bin 993 adedini özel emirle sattığını belirtti. Satılan hisseler, şirketin sermayesinin yüzde 0,23’üne denk geliyor.

Açıklamada satış sırasında bir payın 140 TL’den hesaplandığı belirtildi. Borsadaysa bugün hissenin fiyatı en düşük 153,90 lira en yüksek 167,70 lirayı gördü.

Şirketin satış işlemi öncesi sahip olduğu yüzde 10 pay satış sonrasında yüzde 9,77’ye indi