Doğa Şanlıoğlu, Zonguldak’ta maden kazalarını hatırlattı

CHP’nin Zonguldak’taki aday tanıtım toplantısında konuşan milletvekili adayı Doğa Şanlıoğlu, sık sık meydana gelen maden kazalarını hatırlatarak ihmalleri işaret etti.

Fotoğraf: Doğan Şanlıoğlu

CHP’nin ittifak ortağı DEVA Partisi’nin adayı Doğa Şanlıoğlu Zonguldak’taki aday tanıtım toplantısında konuştu. Madencilik şehri olarak da bilinen Zonguldak’ta maden kazalarını hatırlatan Şanlıoğlu, kazalara ‘kader’ denmesine tepki gösterdi.

Türkiye’nin 14 Mayıs seçimlerinde özgürlüklerle baskı arasında bir seçim yapacağını söyleyen Şanlıoğlu şunları kaydetti:

*Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir seçim ile karşı karşıyayız. Durumu daha net anlatmak adına cümlelerime şöyle devam etmek istiyorum. Demokrasi ile otokrasi arasında tercih yapacağımız bir seçim ile karşı karşıyayız. Özgürlükler ile baskılar arasında tercih yapacağımız bir seçim ile karşı karşıyayız. Ben inanıyorum, başaracağız. Hep birlikte daha özgür, daha zengin bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

*Burada bir kere daha tekrar etmek isterim ki Zonguldak’ın temsili adına canla başla çalışacağız. Zonguldak binlerce kardeşimizin yer altında ter döktüğü şehrimiz. İşçi, emekçi hakları ile ilgili mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini en iyi Zonguldak bilir.

*İhmaller yüzünden madenlerde hayatını kaybeden yüzlerce kardeşimiz var ama ihmali kabul eden kimse yok. Yitip giden değerli canlara ‘kader’ deyip geçiyorlar. Sizlerin desteğiyle, duasıyla gençlerin, kadınların sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Emeklinin, esnafın, işçinin, memurun sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Çalışan Zonguldak’ın sesini mecliste en yüksek sesle duyuracağız. Mecliste çalışan Türkiye’nin sesi olacağız.

*Sorun sadece iş, işçi ve emekçi hakları değil tabii. Zonguldak için göç önemli bir sorun, turizm payı önemli bir sorun, doğa ve çevre sorunları çok önemli sorunlar. Tabii bir de ekonomi var. Paramızı pula çevirdiler. Alım gücümüzü erittiler. Yerlilik ve millilik diye konuşup duranlar vatandaşlarının refahını düşürüp, duruyor. Biz paramıza yeniden itibar kazandıracağız. Vatandaşlarımızın refahını artıracağız. Merak etmeyin, hepsinin farkındayız. Sıkılmadan, bunalmadan bu sorunların üzerine gidecek ve bu kötü günleri hep birlikte arkada bırakacağız.