Diyarbakır’da gözaltına alınan tiyatrocular serbest

Amed Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan oyuncularının tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.
Haberi, Amed Şehir Tiyatrosu Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe “Gözaltındaki oyuncu arkadaşlarımızı aldık. Yarın ve öbür gün (Cuma ve cumartesi) Wê Hesab Neyê Dayîn oyunumuza herkesi bekleriz” notuyla duyurdu.
Önceki gün Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat, siyasetçi ve sanatçıların bulunduğu en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda üç bine yakın polis görev almıştı.