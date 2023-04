Diyarbakır’da gözaltına alınan tiyatrocular serbest

Hevalên me yên lîstikvan tev hatin berdan. Sibe û disbe (în û şemî) lîstika me ya “Wê Hesab Neyê Dayîn” heye. Em li benda we ne! Gözaltındaki oyuncu arkadaşlarımızı aldık. Yarın ve öbür gün (Cume ve cumartesi) “Wê Hesab Neyê Dayîn” oyunumuza herkesi bekleriz! pic.twitter.com/dgGAeOxUyg