Diyarbakır’da gözaltına alınan tiyatrocular serbest

Amed Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan oyuncularının tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Haberi, Amed Şehir Tiyatrosu Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe “Gözaltındaki oyuncu arkadaşlarımızı aldık. Yarın ve öbür gün (Cuma ve cumartesi) Wê Hesab Neyê Dayîn oyunumuza herkesi bekleriz” notuyla duyurdu.

Hevalên me yên lîstikvan tev hatin berdan. Sibe û disbe (în û şemî) lîstika me ya “Wê Hesab Neyê Dayîn” heye. Em li benda we ne! Gözaltındaki oyuncu arkadaşlarımızı aldık. Yarın ve öbür gün (Cume ve cumartesi) “Wê Hesab Neyê Dayîn” oyunumuza herkesi bekleriz! pic.twitter.com/dgGAeOxUyg — Amed Şehir Tiyatrosu / Şanoya Bajêr a Amedê (@amedtiyatro) April 27, 2023

Önceki gün Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat, siyasetçi ve sanatçıların bulunduğu en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda üç bine yakın polis görev almıştı.