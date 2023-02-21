Diyanet’tekilere ‘sapık’ diyen Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Altaylı’nın Twitter paylaşımıyla ‘depremzedeleri Diyanet’e karşı kışkırttığı’ öne sürüldü.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip bir İslam aliminin ‘evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair görüşünü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.

Fatih Altaylı da Twitter’dan şunu yazmıştı: “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.”

Bu paylaşım üzerine Diyanet, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” dendi.