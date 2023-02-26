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Yaramazlara biraz batar!

Diyanet, Fatih Altaylı’ya suç duyurusunu seriye bağlamış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında seri halinde suç duyurusunda bulunulması için örnek dilekçeler dağıtıldı. İddiaya göre bunun talimatını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. (AA)
Diyanet evlatlık sorusunu evliliğe getirmişti. (AA)

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip bir İslam aliminin ‘evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair görüşünü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.


Fatih Altaylı da Twitter’dan şunu yazmıştı: “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.”

Bu paylaşım üzerine Diyanet, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Altaylı’nın yanıtıysa ‘Kasımpaşa’ logosuyla olmuştu. Altaylı, imalı paylaşımıyla ‘hiç umrumda değil’ mesajını vermişti.

Öte yandan, Diyanet’in suç duyurusunu seriye bağladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’in haberine göre Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulması için örnek dilekçeler dağıtıldı.

Dilekçede suçlamalar ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘nefret ve ayrımcılık’ olarak belirtildi. Altaylı’nın ‘Diyanet personeline hakaret ettiği, ahlaka ve edebe aykırı sözleriyle yurttaşları ve depremzedeleri Diyanet’e karşı kışkırtmaya çalıştığı’ savunuldu.

İddiaya göre bu dilekçeler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla gönderildi.

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