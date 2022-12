Disney+ yeni dönemi duyurdu: Emin Alper’den gizemli ada dizisi, Meryem Uzerli’yle Ege’de aşk

Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan Disney+, yeni sezonunda yayımlanacak yerli ve yabancı yapımlardan oluşan seçkisini duyurdu. Önümüzdeki dönemde, Emin Alper’in yönettiği ‘Arayış’, Yeniden ekranlara dönen Meryem Uzerli’nin yer aldığı ‘RU’ ve üç yıldır kapalı gişe oynayan ‘Alice Müzikali’ izleyicilerle buluşacak.

Meryem Uzerli – Emin Alper

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, bugün düzenlediği basın toplantısıyla gelecek bir yıl içerisinde yayımlanacak yeni yapımlardan oluşan seçkiyi paylaştı.

O yapımları derledik:

Avatar: Suyun Yolu

Kanadalı yönetmen James Cameron’ın üç Oscar ödülüne sahip Avatar filminin 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’, 16 Aralık’ta vizyona girmesinin ardından Disney+’da izleyiciyle buluşacak.

Elemental

Ateş, toprak, hava ve su gibi dört temel elementten oluşan bireylerin birlikte yaşadığı bir dünyayı tasvir eden Pixar’ın yeni filmi ‘Elemental’ ateşten oluşan Ember ile sudan oluşan Wade’in, mensup oldukları elementlerin doğası gereği karşılaştıkları engellere rağmen yaşadıkları aşkı anlatacak.

Film, önce sinemalara ardından Disney+’ya gelecek.

Yabancı yapımlar

Yabancı içeriklerde önümüzdeki dönemde ‘The Mandalorian 3’üncü sezonu’, ‘Loki’nin 2’nci sezonu’, ‘Bad Batch’in 2’nci sezonu’, ‘Secret Invasion’, ‘Welcome to Chippendales’, ‘Fleishman is in Trouble’ gibi orijinal yapımlar yer alacak.

Yılbaşı Gecesi filminden

Dört yerli komedi

9 Aralık’ta platformda ilk olarak Şahan ve Togan Gökbakar’dan, gişe rekorları kıran serinin son filmi ‘Recep İvedik 7′ izleyiciyle buluşurken, Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı ve Ozan Açıktan’ın yönettiği dev kadrosuyla dikkat çeken ‘Yılbaşı Gecesi‘ filmi 30 Aralık’ta yayına giriyor.

Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Bursa Bülbülü‘, zengin kadrosu ve renkli hikayesiyle Disney+’da önümüzdeki dönemde yer alacak.

İbrahim Büyükak’ın yarattığı ve başrolü Oğuzhan Koç’la paylaştığı ‘Özür Dilerim‘ filmi de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alice Müzikali

Kapalı gişe oynanan Alice Müzikali geliyor

Filmlerin yanı sıra, son yıllarda kapalı gişe sahnelenen, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’lı kadrosuyla ‘Alice Müzikali’, şovuyla sadece Disney+’ta izlenebilecek.

Yakında gelecek diziler

Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Soner Caner’in yönettiği başrolünde Pınar Deniz’in yer aldığı ‘Aktris’, yetenekli bir yıldızın gizemli hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Taylan Yapıcı ile Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başrolünde Meryem Uzerli’nin yer aldığı ve Bahadır Karataş ile Burak Çaldır tarafından yönetilen ‘RU’, Ege’de geçen sıra dışı bir aşk hikayesini konu alıyor.

Emin Alper tarafından yönetilen, başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı ‘Arayış’ ise gizemli bir adada bir kadının kendini arayış hikayesini konu alıyor.

Uluç Bayraktar tarafından yönetilen ve Can Yaman’ın başrolde olduğu, Hasan Balaban’ın efsanevi destanını konu alan ‘El Turco‘ kod adlı dizi de yakında izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında.

Bilim kurgu ve aşkı bir arada işleyen ‘Numen‘ kod adlı dizide ise başrolleri Halit Ergenç, Songül Öden ve Melis Sezen paylaşırken, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu ile Boran Güney ve Erhan Yürük oturuyor.

Atatürk dizisinden

Atatürk dizisi

Geçen 29 Ekim’de ilk tanıtımıyla büyük ses getiren ve bir yıl sonra yayında olacağı duyurulan Lanistar Media imzalı ‘Atatürk’ dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. Dünyada alanında önde gelen uzmanların prodüksiyonunda görev aldığı dizi, Atatürk’ün çocukluk yıllarından milli mücadeleye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.