Disney Plus üç ayda yaklaşık 12 milyon üye kaybetti

‘Atatürk’ dizisinin yayınlanmama kararının ardından tartışma konusu olan uluslararası dijital film ve dizi platformu Disney Plus’ın global pazarda son üç ayda 11,7 milyon üye kaybettiği açıklandı.

Fotoğraf: Disney

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.

AA’nın haberine göre bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son üç ayda toplam 11,7 milyon kullanıcı ayrıldı. Üye kayıplarının büyük çoğunluğu, ulusal içeriklerin kaldırıldığı Hindistan’dan geldi.

Ayrıca platformun yayın kaybı geçen yıldan bu yana devam etti ve Disney, üçüncü çeyrekte 512 milyon dolar zarara uğradı.

Covid-19 salgınının etkisini azaltması ve sinema salonlarının yeniden açılmasıyla birlikte geçen yıldan bu yana zarara uğrayan Disney Plus, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkedeki yerel yapımlara desteğini durdurma kararı almıştı.

Bu kapsamda ‘Recep İvedik 7’, ‘Yılbaşı Gecesi’, ‘Bursa Bülbülü’ gibi orijinal Türk yapımlarını kaldıran platform, kendi yapımı olan ‘Atatürk’ dizisini uluslararası platformda yayınlamama kararı almasının ardından Türkiye’de tepki çekmişti.

Platformun bu kararının ardında ABD’deki Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) etkisi olduğu öne sürülmüştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bunun üzerine inceleme başlatmıştı.