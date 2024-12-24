Diken

Yaramazlara biraz batar!

DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan tahliye edildi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan tahliye edildi.

Remiz Çalışkan. Fotoğraf: Facebook

Çalışkan, Ankara merkezli bir operasyon sonucunda 26 Kasım’da ev baskınıyla gözaltına alınmıştı.


Aralarında Çalışkan’ın da olduğu 14 kişi 30 Kasım’da‘PKK/KCK terör örgütü soruşturması’ kapsamında tutuklanmıştı.

DİSK, X’ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi!”

Genel-İş’in X’teki açıklamasıysa şöyle:

“Genel Başkanımız Remzi Çalışkan özgürlüğüne kavuştu. Haksızlık ve hukuksuzluk son buldu!”

İki ayrı soruşturmada siyasetçi ve sendikacılar dahil 23 kişi tutuklandı

DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan gözaltına alındı

SON HABERLER