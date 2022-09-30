Dışişleri’nden Rusya’ya tepki: İlhak kararını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan Moskova yönetiminin Ukrayna’da işgal ettiği dört bölgeyi Rusya’ya bağlamasına tepki geldi: “İlhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.”

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı. Rusya’ya tepkiler yükselirken Türkiye de kararın ‘kabul edilemez’ olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.”