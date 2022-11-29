Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı verilere göre dış ticaret açığı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 421,7 arttı.

Dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükselmişti.

Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 421 arttı (AA)

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ekim 2022’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

*Dış ticaret açığıysa ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 421,7 arttı. Açık, ocak-ekim aralığındaysa yüzde 168,3 arttı.

*İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2021’de yüzde 93,2’yken, Ekim 2022’de yüzde 73’e geriledi.

*Ocak-ekim dönemindeyse ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 39,4 arttı.

*Ekimde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1 ithalat yüzde 12,8 arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 2 Kasım’da açıkladığı verilere göre, ekimde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 430,4 artarak 8 milyar dolar olmuş; açık 10 aylık dönemde yüzde 168,5 artmıştı.