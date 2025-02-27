Dış ticaret açığı arttı

Türkiye’nin dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 7 milyar 538 milyon dolara çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak dış ticaret verilerine göre ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalatsa yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2024’te yüzde 76,4’ken geçen ay yüzde 73,7’ye düştü.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocakta yüzde 5 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan 19 milyar 508 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak, 18 milyar 646 milyon dolardan 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocakta 1 milyar 336 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranıysa yüzde 93,6.