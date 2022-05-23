Diş hekiminin öldürülmesi soruşturmasında bir gözaltı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi’ndeki altı katlı binanın 1’inci katındaki muayenehanede diş hekimi olarak çalışan Biran, geçen cuma günü kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu.
İstanbul polisi, bina ve işyerine ait çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izledi.
Kayıtlarda, olayın gerçekleştiği gün saat 16:36’da binadan koşarak çıktığı görülen kişinin kimliği tespit edildi.
AA’nın haberine göre şüpheli Z.E., Rasimpaşa Mahallesi Macit Erbudak Sokak’taki ikamette gözaltına alındı.