Üç sağlık meslek odasının kadın başkanları haykırdı: Şiddet ve cinayet son bulsun!

MESUDE ERŞAN

Sağlık çalışanları, bıçaklanarak öldürülen diş hekimi Şeyma Biran’ın katil ya da katillerinin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi ve cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Dişhekimleri, Tabip ve Eczacı odalarının kadın başkanları, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun olduğunu haykırdı, etkili ve caydırıcı yasaların bir an önce çıkarılmasını istedi.

Fotoğraflar: Diken

Şeyma Biran, dişhekimi arkadaşı Arif Mercan’ın İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki muayenehanesinde 20 Mayıs’ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin henüz gözaltı yok.

‘Kadın cinayetleri toplumsal sorun’

Sağlık meslek odaları temsilcileri, Kadıköy’deki General Asım Gündüz Caddesi’ndeki muayenenin önünde bugün toplandı.

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Berna Aytaç, gerek hekime gerekse kadınlara şiddet olaylarının artmasının endişe ve üzüntüye yol açtığını belirti: “Her kadın cinayeti ya da şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor, toplumsal travma altında bundan nasipleniyor. Kadın cinayetleri bireysel değil aslında toplumsal bir sorundur. Devletimizi taahhüt ettiği görevleri yerine getirmeye çağırıyoruz.”

‘Yaptırım artırılmalı’

Devlet hastanelerinde süregelen şiddet sorununun, diş hekimlerinin tek başına ya da daha az sayıda yardımcıyla çalıştığı muayenehanelere sıçradığını söyleyen Aytaç şöyle devam etti:

“Bu çok üzücü ve korkutucu. Bazen çözüm kolaydır ancak nedense uygulamaya geçmek zaman alır. Şiddet uygulayanlara karşı yaptırımlar artırılmalı, etkili ve caydırıcı yasalar çıkarılmalı. Artan şiddet olayları sonucunda gittikçe fazla sayıda doktor ve diş hekimi devlet hastanelerinden istifa ediyor. Kazanılmış değerlerimiz ülkemizi terk ediyor ve insanla birebir karşı karşıya gelen hekimlik dalları gittikçe daha az tercih ediliyor. Bu vahim durumun sonuçlarını ileride hep birlikte yaşayacağız.”

‘Yılma, bıkma lüksümüz yok’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, son olayın toplumsal şiddetin muayenehanelere kadar yansıdığını ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: “Bu son derece vahim ve üzücü ama bizim yılmaya, bıkmaya hiç lüksümüz yok. O yüzden hep birlikte, bütün meslek odalarıyla demokrasiye, ifade özgürlüğüne, insan haklarına sahip çıkan bütün kurumlar olarak şiddetin karşısında olacağımızı, kararlılıkla olacağımızı belirtiyorum.”

‘Can kaybetmeye tahammülümüz kalmadı’

İstanbul Eczacı Odası Odası Başkanı Pınar Özcan olayın hem kadın hem de sağlık çalışanı cinayeti olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Acımız tarifsiz. Toplumsal şiddette sınırların kat kat aşıldığı bir ortamda, artık bir can bile kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Eczacılarımız, hekimlerimiz, dişhekimlerimizin görevlerini yaparken saldırıya uğraması bizi en fazla üzen ve yaralayan konu. Acilen cinayetlerini işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması için yetkilileri göreve davet ediyorum. Acımızın başka türlü dinmesi kesinlikle mümkün değil.”

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Necati Özkan, bir ay önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinde mezbahanede çalışan veterinerin hastalıklı eti imha etmek isterken hayvan sahibi tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Özkan, “Sağlıkta şiddet yasası, en kısa sürede ve veteriner hekimler de dahil edilerek bir an önce meclisten çıkarılmalı” dedi.

‘Bu bir insanlık suçu’

Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen, sağlıkta şiddetin son yıllarda rutinleştiğini söyledi: “Meslektaşlarımızın katli, darp edilmesi, fiziki ve sözlü şiddete maruz kalması burada bir cinayete dönüştü. Gerek kamu gerek özelde meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, faillerin en ağır cezalandırması talebimizdir. Meslektaşımız için çok üzgünüz. Bunun takipçisi olacağız. Bu sadece kadın cinayeti ya da sadece bir sağlıkçı cinayeti değil, bir insanlık suçudur.”

‘Çok iyiydi’

Mercan

Muayenehanenin sahibi dişhekimi Arif Mercan, Yalova’daki çiftliğine gitmesi gerektiği için Biran’dan muayenehanede kalmasını rica ettiğini anlatarak çok üzgün olduğunu söyledi.

Meslektaşının iyiliksever olduğunu anlatan Mercan, “Düşmanı olan biri değil. Çok insancıldı. Kimin neye ihtiyacı varsa, onu giderirdi. Yemezdi yedirirdi. Herkes tarafından sevilirdi. Belki biri ağrı şikayetiyle geldi, geri çeviremedi. Onu da yalnız görünce de saldırmış olabilir” diye konuştu.