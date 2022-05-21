Kadıköy’de diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu

Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, muayenehanesinde ölü olarak bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi’nde bulunan altı katlı binanın 1’inci katındaki ofiste diş hekimi olarak çalışan Şeyma Biran’dan (64) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Biran’ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde kesici aletle öldürüldüğünü belirledi.

Polis çevrede önlem alırken olay yeri ekipleri, diş hekiminin ofisini inceledi.

Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

Polis, cinayeti işleyen kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.