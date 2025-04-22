Diploma soruşturması: 57 kişilik listede Milliyet'in genel yayın yönetmeni de var

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da kapsayan diploma soruşturmasında listenin 57 isimden oluştuğunu yazdı ve ekledi: “Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim.”

Fotoğraf: CHP

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, 26 Şubat’ta ifadeye çağırmıştı.

İmamoğlu 5 Şubat’ta ifade vermiş, iddiayı reddetmişti.

Başsavcılık iki kez İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazmış, üniversite yönetimi 18 Mart’ta İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomasını ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle iptal etmişti.

Başsavcılık dün de diplomasi iptal edilen 27 kişiyi ifade için emniyete çağırmıştı.

Şendir, Milliyet’teki yazısında soruşturmaya ilişkin şöyle yazdı:

“İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçişlerle ilgili 28 kişilik bir iptal listesi hazırladığını biliyorduk. Dün ortaya çıktı ki, 57 kişilik bir liste hazırlanmış. Bunlardan 28’inin diploması iptal edilmiş, 10’unun kaydını sildirdiği belirlenmiş, altı kişi hakkında da ek araştırma kararı verilmiş.

Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim. Ne üniversite ne de savcılıktan bir çağrı almadım, bana tek bir soru dahi sorulmadı ama okurumuza karşı sorumluluğum gereği durumu açıklama ihtiyacı duydum.”