Arınç: Diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey var

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması için şöyle dedi: “İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır.”

Bülent Arınç. (AA)

İBB Başkanı İmamoğlu ile 27 kişinin mezuniyet ve diplomaları 18 Mart’ta ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle iptal edilmişti.

Anka’nın aktardığına göre TV 100’de yayınlanan ‘Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ programında konuşan Arınç şunları söyledi:

“İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir.

Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı.”

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İmamoğlu ve 99 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun yanısıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil yedi kişi de ‘örgüte (PKK) yardım’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

23 Mart’ta İmamoğlu dahil 51 kişi, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı.

Aynı gün Polat, Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla tutuklandı. 28 Mart’ta da aynı suçlamayla Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.

Polat, 9 Nisan’da ev hapsiyle tahliye edildi. 18 Nisan’da da ‘yolsuzluk’tan tutuklu Murat Abbas hakkında tahliye karar verildi.