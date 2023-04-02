Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu yaşamını yitirdi

Suikastle katledilen Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink’in ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu hayatını kaybetti.

Dink Ailesi avukatlarından, arkadaşımız, yoldaşımız Hakan Bakırcıoğlu'nu kaybettik. Hakan Bakırcıoğlu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. pic.twitter.com/XBi4EBquaz — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) April 2, 2023

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti. Dink’in ölümüyle ilgili davada derine inilmemiş ve ihmali bulunan ‘rütbeliler’ cezasız kalmıştı. Dava sürecinde Dink’in ailesi de tehditlere uğramıştı.

Bu süreçte Dink ailesinin avukatlarından olan Hakan Bakırcıoğlu bugün yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Bakırcıoğlu, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Bakırcıoğlu için salı 14:00’da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde tören düzenlenecek.