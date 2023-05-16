Dilek İmamoğlu, kadınlara ‘birlik’ çağrısı yaptı: Bizi bir eşyaymışız gibi düşünenlere inat

Dilek İmamoğlu, kadınlara “Bizi bir eşyaymışız gibi düşünenlere inat birlik olup, geleceğimiz için karar verelim” diyerek birlik çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Dilek İmamoğlu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara seslendi.

Üç çocuk annesi İmamoğlu, annelere de seslendiği mesajında şunları kaydetti:

*Gelin; geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini birlikte seçelim kadınlar. Önümüzdeki bu seçim en çok da bizim seçimimiz olacak. Çünkü, bir kadın olarak özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlarla karşı karşıyayız. Bir anne olarak çocuklarımızın geleceği için kaygılanıyoruz. Bize ne yapmamız, yapmamamız gerektiğini söyleyenlere, kendimiz hakkında karar vermemizi ‘uygun’ görmeyenlere, bizi bir eşyaymışız gibi düşünenlere inat birlik olup ülkemizin geleceği için karar verelim.

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*Çocuklarımızın eşit eğitim alması için, her birinin sağlıklı koşullarda büyümesi için, gelecek kaygısı olmadan çalıştıkları, aile kurdukları, hayatlarını yaşadıkları yarınlar için birlik olalım. Dinimiz, kökenimiz, yaşam biçimimiz ne olursa olsun biz kadınlar bir araya gelip kendi haklarımızı, çocuklarımızı koruyalım. Biz birlik olduk mu ülkemizin ve çocuklarımızın yarınlarını kimse karartamaz. Gelin, ikinci turda geleceğimizi biz kadınlar hep birlikte seçelim; karar bizim olsun!