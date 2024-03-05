Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dilediğinizi depolayın!

Araştırmacılar, 1.6 petabitlik optik depolama cihazı üretmeyi başardı.

Yeni optik depolama cihazı DVD ile aynı boyutta ve aynı şekle sahip ancak 1.6 petabit gibi kocaman bir veri tutabiliyor. Petabit (Pb), 1 katrilyon bit veriye eşit bir veri ölçüm birimi ve bir petabit 1 milyon gigabite eşit. 


Bu toplamda, 40 binden fazla DVD’yi depolamak ya da 100 yıldan fazla bir zamanda günde bir film izlemek için yeterli veri anlamına geliyor.

Ancak araştırmacılar tabii ki bu teknolojiyi hayatımızın geri kalanında disk değiştirmeden film izleyebilelim diye geliştirmedi. Disk, şu anda mevcut en yüksek kapasiteli sabit disklerin kabaca 24 katı. İcadın, hala çok sayıda geleneksel sabit disklere dayanan veri merkezlerinin boyutunu önemli ölçüde küçültebileceği umuluyor.

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