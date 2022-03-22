Diken muhabiri Altan Sancar’a silahlı tehdit!

Diken muhabiri Altan Sancar, Nevruz kutlamalarını takip etmek ve ailesini ziyaret etmek için gittiği Diyarbakır’da üç kişi tarafından silahla tehdit edildi.

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Sancar, aracıyla seyir halindeyken silahlı üç kişi tarafından durduruldu. Diken muhabirini tehdit edenler, “Ayağını çok uzattın, akıllı ol” ifadesini kullandı.

Şahıslar, Sancar’ın “Kimsiniz” sorusuna aynı cümleyi tekrarlayarak yanıt verdi.

Durumunun iyi olduğunu bildiren Sancar, “Her şey bir dakika içinde oldu. Korktum. Ellerim titriyordu eve girdiğimde. Ama bunu da yaşadığıma göre daha neden korkayım ki” dedi.

Sancar, savcılığa suç duyurusunda bulunacak.