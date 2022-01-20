Digitürk’e 7 milyon liralık ‘rekabet’ cezası

Rekabet Kurulu, Digitürk’e 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyuruya göre, Digitürk (Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ) hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, Digiturk’ün, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin, ‘2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması‘ nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğine karar vererek, 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Oy birliğiyle alınan kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolunun açık

olduğu belirtildi.