Didem Özel Tümer: İran'daki enerji krizi Türkiye'yi etkiler mi?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İran’daki enerji krizi Türkiye’yi etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran’da enerji krizi gündemde, özellikle elektrik ve doğal gazda da benzer şekilde. Şu an itibarıyla mevcuttaki yükümlülüğünü İran tam olarak yerine getiremiyor. Doğal gaz sözleşmemizdekinin yaklaşık yüzde 60 – 50’si civarında bir akış var Türkiye’ye. Şu anda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz, gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. Ama İran’da kriz maalesef derinleşerek devam ediyor.

Fahiş fiyat

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Fahiş fiyat olarak nitelendirdiğimiz artışların hiçbiri arzla alakalı değil. Sanki maliyetlerin tamamı işçilik ücreti. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Tespit ettiklerimize gerekli yaptırımı yapıyoruz. İnanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek. En son kırmızı etle alakalı herhangi bir artış yokken sanki olacakmış gibi algı oluşturmaya çalışıldı. Yarım gün sürdü. Ama bunu denemekten vazgeçmeyecekler. Biz de gereğini iki bakanlık olarak yapacağız.

Ticaret Bakanı Bolat: Özelikle tekelci uygulamalar ya da fahiş fiyat için tamahkarca eylemler, uygulamalar içinde olanlara karşı kanunların bizlere, bakanlıklara verdiği bütün yetkileri sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Enflasyon gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 25’lere, yüzde 20’li rakamlara düştüğünde bu konuları daha az konuşuyor olacağız. Üreticiyle tüketicinin makul şekilde alış veriş yapacağı bir süreçte bunlar geride kalacak. İşçilik ücretindeki artış oranını sanki bütün maliyetin artış oranı gibi yansıtarak fiyatı aynı oranda artırmaya çalışmak fahiş fiyat artışıdır.

Didem Özel Tümer’in yazısı