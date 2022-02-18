‘DİAYDER davası’ başladı: İBB’de önceki yönetim ailelerin yarısına yardım sağlamış

CANAN COŞKUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası bugün başladı.

Duruşma başında avukatların itirazları dinlendi. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, itirazların hepsini reddetti.

Davada savunma yapan dernek başkanı Ekrem Baran, “İBB’ye yardım yapmaları için ihtiyaç sahibi 600 kişinin adresini isimlerini verdik. Bu ailelerin 300 tanesine zaten önceki İBB yönetiminin yardım sağladığı ortaya çıktı” dedi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ali Kenanoğlu takip etti.

İkisi tutuklu biri tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken 12 tutuksuz sanık salonda yer aldı. Tutuklu yedi sanık salona getirildiğinde seyirci sıralarında bulunanlar onları alkışlarla karşıladı.

‘Dosyalar birleştirilsin’

Duruşma başında söz alan sanık avukatlarından Ayşe Acanikli, DİAYDER’e yönelik İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde zaten bir yargılamanın başlatıldığını anımsattı ve iki dosyanın da ortak sanıkları olduğunu söyledi.

Acanikli, dosyaların niteliği gereği İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Acanikli, Diyanet’in Hanefi inancına yönelik faaliyetler yürüttüğünü hatırlatarak, müvekkillerinin konuşarak, hutbe vererek suç işleyemeyeceğini söyledi.

Birleştirme talebi reddedildi

Başkan Akın Gürlek, birleştirmeyle ilgili talepleri reddetti. Gürlek, bu karara gerekçe olarak iddianamelerin incelendiğini, isnat edilen eylemlerin bir kısmının başka tarihteki eylemler olduğunu, ana ve ayrıntılı iddianamenin bu mahkemede olduğunu belirtti.

Gürlek, İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılarak orada yargılanan beş sanığın dosyasının bu mahkemeye getirilmesine karar verdi.

Jandarma dinleme yaptı

Bu kararın ardından söz alan avukat Fırat Epözdemir, dava dosyasındaki telefon dinlemelerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı.

Avukat Banu Güveren de jandarmanın böyle bir yetkisi olmadığını, bu nedenle ‘hukuka aykırı delil’ olduğunu söyledi. Güveren, dinleme kayıtlarının dosyadan çıkarılarak dikkate alınmamasını istedi.

Başkan Gürlek, dinlemenin savcının sözlü talimatlıyla yapıldığını, bu nedenle hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle dosyadan çıkarılması talebinin reddine karar verdi.

‘Yedi yıl Diyanet’te çalıştım’

Bu karardan sonra sanıkların savunmasına geçirdi.

İlk söz hakkı verilen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ savunmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ben din alimiyim, dinin emrettiği kuralları uygulamak ve anlatmakla yükümlüyüm. Bu dinimizin emrettiği bir yükümlülüktür. ‘Sözde imamlar’ tarifini asla kabul etmiyoruz, bu şekilde kimliğimize hakaret edilemez. Yedi yıl Diyanet’te görev yaptım.

* Din ve vicdan hürriyetiyle ifade özgürlüğü kapsamında görüşlerimi dile getirdim. Herhangi bir kamu kurumunda çalışsın çalışmasın üyelerimizden aidat toplarız. Bu yasal bir yükümlülüktür. Sanki illegal bir yere gönderiyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor.

* Bırakın illegal örgüte para göndermeyi, bazı aylarda yöneticiler derneğin borçlarını cepten ödüyor. Bütün hesaplarımız ortadadır.

* Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye’yi yöneten AKP’yle de görüştük. Süleyman Soylu’nun katıldığı bir iftara biz de davet edildik. Hali hazırda AKP’ye kayıtlı üyelerimiz de vardır. CHP, HDP ve Saadet Partisi’yle de ilişkilerimiz oldu.

* İBB’ye yardım yapmaları için ihtiyaç sahibi 600 kişinin adresini isimlerini verdik. Bu ailelerin 300 tanesine zaten önceki İBB yönetiminin yardım sağladığı ortaya çıktı.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Ne olmuştu?

DİAYDER üyesi 28 kişi, 3 Temmuz 2021’de gözaltına alınmıştı. O günlerde İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde DİAYDER’in faaliyetlerine ve üyelerine yönelik bir dava zaten başlamıştı.

Hatta bu davada yargılanan kişilerden bazıları o sırada gözaltında olduğu için 8 Temmuz’daki ilk duruşma yapılamadı. Gözaltındaki kişilerden dokuzu 9 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya konu iddianamede de DİAYDER’in ve üyelerinin faaliyetleri suçlama konusu yapılmıştı.

Hazırlanan son iddianame de farklı bir suçlama dışında aynı suçlamaları konu alıyordu.

Farklı olan suçlama, iktidar medyasının öne çıkarttığı ‘İBB’ye DİAYDER referansıyla gassal ve imamların işe alınması, İBB tarafından Ramazan ayı sebebiyle verilen market yardım kartlarının PKK’lı örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılması’ iddiasıydı.

İlk iddianamede hakkında takipsizlik kararı verilen dört kişi de ikinci iddianamede şüpheli haline getirildi.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı ikinci iddianamede 23 kişinin ‘terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla hapisleri isteniyor.

Bu dava ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına da dayanak olmuştu.