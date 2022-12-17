DEVA Partisi üyelerine İstanbul’da bıçaklı saldırı

DEVA Partisi üyeleri İstanbul Kağıthane’deki esnaf ziyaretleri sırasında saldırıya uğradı; iki kişi yaralandı.

DEVA Partisi üyelerine bıçaklı saldırı. (Twitter)

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Twitter’dan yayımladığı mesajda, üyelerin ikisinin bıçakla yaralandığını duyurdu.

Erol’un mesajı şöyle:

*Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur.

*Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.