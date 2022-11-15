DEVA’yla Sarıgül arasında ‘masa’ polemiği: ‘Vurmadığımız yerden ses geldi’

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ‘altılı masa‘ya katılmasını istemeyen DEVA Partililer, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün katılma girişimlerini hatırlatarak, “Baş’a evet dersek Sarıgül ‘altılı masa’yı yumruklayarak, Tiktok çektiğinde ne diyeceğiz” dedi.

Sarıgül’ün buna yanıtıysa, “Henüz vurmadığımız yerden ses geldiğine göre vurduğumuz zaman ne olacağını onlar düşünsün” oldu.

Sarıgül ile DEVA Partililer arasında ‘altılı masa’yı yumruklama polemiği başladı (AA)

Baş’ın ‘altılı masaya katılma’ çağrısına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter’dan olumlu yanıt vermişti. Daha sonra Baş’ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sayın Baş’ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” demişti.

Dün sekizinci kez toplanan masanın yayımladığı ortak açıklamada ‘genişlemeyle ilgili önerilerin’ görüşüldüğü kaydedilerek, çalışmaların ‘altılı masa’ olarak tamamlanacağı yazılmıştı.

Baş da iktidarın değişmesi için desteğini sürdüreceğini kaydetmişti.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin ‘altılı masa’ya katılım için bileşenlerle görüştüğünü yazmıştı. Saymaz, DEVA Partililerin, “Baş’a evet dersek Sarıgül Altılı Masa’yı yumruklayarak, Tiktok çektiğinde ne diyeceğiz” diye sorduğunu aktarmıştım.

Saymaz daha sonra Sarıgül’den şöyle bir açıklama geldiğini aktardı: “Bu görüşmeleri ‘altılı masa’ya katılmak için yapıyorsak ‘altılı masa’da olmayan partilerle olan görüşmelerimizi neyle izah edeceğinizi merak ediyorum. Henüz vurmadığımız yerden ses geldiğine göre vurduğumuz zaman ne olacağını onlar düşünsün.”