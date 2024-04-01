DEVA Partisi bir, Demokrat Parti iki ilçede kazandı

DEVA Partisi bir ilçede, Demokrat Parti iki ilçede seçimi önde tamamladı.
DEVA Partisi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yüzde 33,65 oyla seçimi birinci bitirdi. DEVA Partisi’ni yüzde 29,6’yla AKP, yüzde 23,96’yla Gelecek Partisi izledi.
Demokrat Parti’yse (DP) Antalya’nın Kumluca ilçesinde yüzde 42,63 oy aldı. DP’yi yüzde 40,23’le AKP takip etti.
DP ayrıca Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde yüzde 39,41’le seçimi önde tamamladı. DP’yi yüzde 25,43’le MHP, yüzde 16,08’le Yeniden Refah Partisi, yüzde 10,73’le AKP takip etti.