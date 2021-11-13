DEVA Partili Çanakcı: Asgari ücret 283 doların altına indi

DEVA Partisi ekonomi ve finans politikaları başkanı İbrahim Çanakcı, dolar kurunun 10 lirayı aşması sonrası asgari ücretin 283 doların altına gerilediği söyledi ve ekledi: “Türkiye’de asgari ücret, Çin gibi, ‘ucuz iş gücü cenneti’ olarak adlandırılan ülkelerin bile gerisine düşmüş oldu.”

Dolar kuru dün gece piyasaların kapanması sonrasında tarihi bir zirve olan 10 TL’yi ilk kez aştı. Bu yıl içinde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25’e ulaştı.

Çanakçı’nın değerlendirmeleri şöyle: “‘Maşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diye soran sağlıksız yaklaşım, sağlıksız anlayış paramızın itibarsız hale gelmesinin milletimize ne kadar ağır bedeller ödettiğinin farkında değil. Farkında olsalar bile açıkçası bunu umursamaz bir durumdalar.

Kur artışı birlikte enflasyon bekleyişleri çok daha kötüleşecek. İğneden ipliğe tüm fiyatlar kur fiyatları yansıyor, yansıyacak. Hayat pahalılığıyla, enflasyonla beraber fakirlik yoksulluk daha da derinleşecek, yaygınlaşacak.

Şimdi bu hükümet halkımızı fakirleştirerek, halkımızı yoksullaştırarak, milletimizin alın terini, emeğini ucuza dışarıya satarak bir refah artışı, bir gelir artışı sağlayacağını ümit ediyor. Böyle bir yanılgının böyle bir vahim hatanın içine düşmüş durumda bu hükümet. Buradan tekrar seslenmek istiyoruz. İhracat ve refah artışı ancak verimlilikle, yenilikçilikle, öngörülebilir, istikrarlı ve itibarlı milli parayla mümkün olur.”

‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?’

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen yıl Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteci Hakan’ın “Dolar yükselince endişelenmeli miyiz?” sorusuna, ”Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? ” diye yanıt vermişti.