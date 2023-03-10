Dev yatırım şirketi: AKP kaybederse Türk tahvillerinde büyük potansiyel oluşacak

ABD merkezli dev yatırım şirketi Vanguard, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 yıl sonra ilk kez seçim kaybetmesi durumunda Türkiye tahvil piyasasında büyük potansiyelin oluşacağını öngördü.

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Yaklaşık 7,1 trilyon doları yöneten şirketin yöneticisi Nick Eisinger, seçim öncesi Türkiye için bazı ‘ağırlık azalt’ pozisyonlarını kapamaya başladıklarını belirtti.

Bu hamle, Vanguard’ı Erdoğan döneminin sona ereceği ihtimaline göre pozisyonlanan yatırımcıların arasına yerleştiriyor. Yabancı yatırımcılar lira cinsi varlıklarını rekor düşük seviyelere indirirken son beş yılda tahvil ve hisse piyasalarında 60 milyar dolar yabancı çıkışı yaşanmıştı.

Bloomberg’e konuşan Eisinger, “Eğer Erdoğan kaybederse Türk tahvilleri çok karlı olabilir. Eğer Erdoğan kazanırsa, büyük ihtimal ortodoks olmayan faiz politikalarına ve kredi genişlemesine devam edecek ve bu durumda büyük olasılıkla dış finansman açığı büyük ölçeklerde kalmaya devam edecek” dedi.