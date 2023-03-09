Finans devinden Kılıçdaroğlu senaryosu: Dolar 14 lira

ABD’li finans ve bankacılık şirketi Wells Fargo, millet ittifakının seçimleri kazanması durumunda 2024’ün ortasına kadar dolar/TL’nin 14’e düşmesini bekliyor. Şirkete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa da dolar/TL aynı döneme kadar 20’ye yükselecek.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonominin dümenine geçtiği dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor. Uzmanlar liradaki değer kaybının esas nedeni olaraksa hükümetin yanlış politikalarını gösteriyor.

Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 100 milyarlarca doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.

Bloomberg’e göre de Merkez Bankası, sadece 2022’de dolar/TL’yi dizginlemek için 108 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahaleler kur korumalı mevduat ve çeşitli başka düzenlemelerle sürdü.

Dolar/TL’nin seyrinin ne olacağıyla ilgili de seçim sonuçlarına bağlı olarak çeşitli tahminler bulunuyor. Finans ve bankacılık devi Wells Fargo da iki farklı seçim senaryosuna göre tahminlerini paylaştı.

Erdoğan kazanırsa

Erdoğan’ın yoluna devam ettiği senaryoda, ikinci çeyrek sonuna kadar müdahalelerle dolar/TL’nin 19 civarında sabit seyrinin devam edeceği öngörüldü.

Daha uzun vadedeyse döviz rezervlerindeki düşüşün ve para politikasında değişmesinin etkisiyle dolar/TL’nin 2023’ün ikinci yarısı ve 2024’te değer kaybetmesi bekleniyor. Dolar/TL’nin yılın son çeyreğinde 19,5’e, 2024 ortasında 20’ye yükselmesini bekleniyor.

Millet ittifakı kazanırsa

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı ve ittifakın MEclis’te çoğunluğu elde ettiği senaryoda, bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda kadar daha güvenilir ve geleneksel bir politika uygulanacağı beklentisiyle dolar/TL’nin yüzde 20 değer kazanması bekleniyor.

Daha uzun vadedeyse bağımsız hareket edecek Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulaması ve reel olarak pozitif faiz oranına geçmesiyle dolar/TL’deki değer kazancının devam etmesi bekleniliyor.

TL varlıklarına sermaye akışının artacağı tahmin edilirken, TL/doların 2023’ü 15’te tamamlaması, 2024 ortasındaysa 14’e düşmesi bekleniyor.

‘Analizi Wells Fargo’ya yakıştıramadım’

Ekonomist İris Cibre’yse Wells Fargo’nun analizini iyimser buldu.

Twitter hesabından analizi değerlendiren Cibre, dış ticaret açığı, cari açık, eksi rezerv ve muhalefetin kazanması durumunda dolar/TL’ye yapılan baskıların ortadan kalkması gibi etkenlerin dikkate alınmadığını belirtti.

Cibre, muhalefet kazansa bile Türkiye’nin sıkıntı çekeceğini söylerken bunun sorumlusunun da şu anki hükümetin olduğunu kaydetti.