Dev çelik üreticisi, Erdemir’deki payını daha da azalttı

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, 8 Mart’taki hisse satışıyla Erdemir’de payını yüzde 5’in altına çektiğini açıkladı.
Şirket, ocak başında da Erdemir hissesi satmıştı. Satış, BIST 100 endeksinin 2 Ocak’ta rekor seviyeden kapanmasını sağlayan hisse artışının ardından gelmişti. Endeks zirvenin ardından gerilemiş ve o günü son 10 ayın en sert düşüşüyle kapamıştı.
Bu işlemden önce Erdemir paylarının yüzde 12’si, ArcelorMittal’in elindeydi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre ArcelorMittal 8 Mart tarihinde, Erdemir’de toplam 6,8 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi kaydedildi.
Satışın ardından ArcelorMittal’in Erdemir’deki dolaylı payları ve oy hakları oranı yüzde 4,88’e düştü.
8 Mart günü Erdemir hisseleri 43,02 TL’den kapanmıştı. Hisse şu an 40,92 TL seviyesinde.