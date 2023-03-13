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Yaramazlara biraz batar!

Dev çelik üreticisi, Erdemir’deki payını daha da azalttı

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, 8 Mart’taki hisse satışıyla Erdemir’de payını yüzde 5’in altına çektiğini açıkladı.

Erdemir. Fotoğraf: AA

Şirket, ocak başında da Erdemir hissesi satmıştı. Satış, BIST 100 endeksinin 2 Ocak’ta rekor seviyeden kapanmasını sağlayan hisse artışının ardından gelmişti. Endeks zirvenin ardından gerilemiş ve o günü son 10 ayın en sert düşüşüyle kapamıştı.


Bu işlemden önce Erdemir paylarının yüzde 12’si, ArcelorMittal’in elindeydi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre ArcelorMittal 8 Mart tarihinde, Erdemir’de toplam 6,8 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi kaydedildi.

Satışın ardından ArcelorMittal’in Erdemir’deki dolaylı payları ve oy hakları oranı yüzde 4,88’e düştü.

8 Mart günü Erdemir hisseleri 43,02 TL’den kapanmıştı. Hisse şu an 40,92 TL seviyesinde.

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