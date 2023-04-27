Derya Yanık koli görüntüsüne üzüldü: Yardımı ben yapıyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim aracında AFAD’ın yardım kolilerinin bulunmasına ‘üzüldüğünü’ belirtip “Vatandaşlara ayni yardımları benim bakanlığım yapıyor. Bütün deprem bölgesine ve 85 milyona benim bakanlığım yapıyor, ben yapıyorum” dedi.

Derya Yanık, seçim aracında AFAD kolisi çıkmasına üzülmüş. (AA-Twitter)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yardım kolilerinin Derya Yanık’ın seçim aracında çıktığına ilişkin bir video gündem olmuştu. Bakan Yanık kolilerin ‘AFAD’a yardım etmek amacıyla taşındığını’ ileri sürmüştü.

Bugün NTV’de konuşan Yanık, şunları söyledi:

*Konudan benim hiç haberim bile yok. İl başkanlıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçları giydirir, o araçlar sokaklarda kullanılır veya seçim çalışmalarında kullanılır. Dolayısıyla o bahsi geçen araç da bunlardan birisi. Ben ne gördüm ne de daha kullandım. Önümüzdeki süreçte tabii kullanacağız. Sanki ben talimatlandırmışım ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar.

*O gün bir kısım vatandaşımız arkadaşlarımızı arıyor ve “Gıda kolisine ihtiyacımız var” diyorlar. Onlar da “Biz getirelim” diyor.

*Tamamen yardım refleksiyle yapılmış. Tamamen düşüncesizlik. Görüntülerden ben de çok üzüldüm ama bir art niyet yok. Kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim.

*Bunun olmaması gerekirdi. Vatandaşlara ayni yardımları benim bakanlığım yapıyor. Bütün deprem bölgesine ve 85 milyona benim bakanlığım yapıyor, ben yapıyorum.

*Seçim otobüsüne beş koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. O telefon geldiğinde arayacak arkadaşlarımız AFAD yetkililerini gidip bakar mısınız diyecek. Senin işin değil o.