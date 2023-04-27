Dervişoğlu’nun ‘sahtekar’ dediği Çıray, Akşener’e sığındı

İYİ Parti’de grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu ile İzmir milletvekili Aytun Çıray arasındaki gerginlik sürüyor. Dervişoğlu, “14 Mayıs’ı bekle” derken; Çıray bu yanıta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketledi.

Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray. (AA)

İYİ Parti, temayül yoklamasının ardından İzmir 1’inci bölgede 1’inci sırada Müsavat Dervişoğlu’nu, 2’nci sırada Çıray’ı aday gösterme kararı almıştı. Bunun üzerine Çıray, adaylıktan çekilmişti. Diken’e konuşan İYİ Partili iki kurmay, Çıray’ın ikinci sıradan adaylığı kabullenemediğini söylemişti.

Çıray ise feragat ettiğini belirterek “Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım” demişti. Çıray’ın bu ifadesi partide rahatsızlığa yol açmıştı.

İYİ Parti’den Ordu milletvekili gösterilen eski AKP’li bakan İdris Naim Şahin’in geçmişte ‘FETÖ’cü atadığı’nı öne süren Çıray, yine Dervişoğlu’nun tepkisiyle karşılaştı.

Dervişoğlu şunları kaydetti: “Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana… 14 Mayıs’ı bekle!”

Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın.

Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım.

Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 26, 2023

Çıray, bu paylaşımı Akşener’e şikayet etmekle yetindi.

İlk atışma değil

Dervişoğlu, daha önce, Çıray’ı “Sen kimsin ki İYİ Parti’ye zarar verebilesin” sözleriyle hedef almış, şunları kaydetmişti:

*DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin.

*İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak beşer kişi bul sonsuza kadar susacağım.