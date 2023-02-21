Depremzedelere işkence iddiasıyla ilgili suç duyurusu

HDP, Hatay’ın İskenderun ilçesinde aralarında parti yöneticisi Rıdvan Atman’ın da bulunduğu 10 kişiye işkence edildiği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraflar: ÇHD

Son olarak, Hatay’da bazı işkence iddiaları Çağdaş Hukukçular Derneği İşkenceyle Mücadele Komisyonu tarafından Twitter’da paylaşılmıştı.

Başvuruda Hatay valisi ve emniyet müdürü, İskenderun ilçe emniyet müdürü ve işkence ettiği iddia edilen kamu görevlileri hakkında işlem yapılması istendi: “Yaşanan deprem felaketinde yakınlarını kaybetmiş, evleri yıkılmış ve iş yerlerini tahliye etmek zorunda kalan suçsuz insanlara, görevli kolluk personelleri tarafından ağır işkence yapılmıştır. İşkence Anayasa’da, 5237 sayılı Türk Ceza Yasasında ve birçok uluslararası sözleşmede yasaklanmıştır. İşkence ve kötü muamele yasağı uluslararası ölçekte yasa ile teminat altına alınan bir suç tipidir.

Maalesef ki dosya şüphelilerine kaba dayak atılmış, yüzlerinde ve vücutlarında ciddi patlak ve morartılar oluşmuş, hakaret edilmiş, onur kırıcı davranışlar sergilenmiş, ters kelepçe ile yüzleri duvara doğru çevrilmiş ve o şekilde ayakta bekletilmişlerdir. Bahse konu işkence ve kötü muamele görüntüleri ile darp edilmiş kişilerin görüntülerini ekte savcılığınıza sunmaktayız.”