Adıyaman’da beş gönüllü işkence edilip şehir dışına atıldı

Diyarbakır’dan Adıyaman’a enkaz çalışmalarına katılmak için giden beş genç ‘şüpheli’ bulunup işkence edilerek çırılçıplak şehir dışına atıldı.

Fotoğraflar: Mezopotamya

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra bölgeye çok sayıda kişi çalışmalarda gönüllü olmak için akın etti. Sosyal medyada yağmacıların ve hırsızların da bölgeye geldiği aktarılırken bazı ‘şüphelenilen kişiler’e işkence görüntüleri de yayılıyor.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre Recep Tanrıverdi, Aydın Tanrıverdi, Yusuf Abatay, İbrahim Tanrıverdi ve Erhan Tanrıverdi gönüllü olarak Çınar kaymakamlığından belge alıp Adıyaman’a enkaz kurtarma çalışmalarına katılmaya gitti.

Yenimahalle’deki bir enkazdan cenaze çıkardıktan sonra tekrar çalışmalara devam etmek üzere enkaza dönen kişiler jandarma tarafından şüpheli bulundu. Beş kişi, jandarma tarafından polise teslim edildi.

Habere göre emniyete götürülen kişilere işkence yapıldı, kafalarına silah dayandı. Üzerlerine soğuk su dökülüp elbiseleri çıkarılan gençler çıplak halde şehir dışına bırakıldı.

Polisler gençlerin telefonlarına el koydu. Telefonunu saklamayı başaran bir gencin haber vermesi üzerine avukatlar bölgeye gitti. Gençler çıplak şekilde vücutlarında işkence izleriyle bulundu.