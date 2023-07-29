Depremzedeler için psikososyal destek merkezi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da, Türk Psikologlar Derneği tarafından oluşturulan Nefes Psikososyal Destek ve Yaşam Merkezi törenle açıldı.

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AA’nın haberine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Teknopark konteyner kentinde kurulan ve içerisinde 16 konteynerin yer aldığı merkezde, üç psikolog tarafından afetzedelere psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Psikologlar Derneğinin oluşturduğu Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de de faaliyet gösteren merkezlerde, depremzedelerin yaşadığı travmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü İstanbul Medipol Üniversitesi Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, depremlerin ardından afet bölgelerini gezerek model oluşturduklarını ve o model kapsamında psikososyal destek ve yaşam merkezi projesini geliştirdiklerini söyledi.

Yaşam merkezlerinde gönüllü çalışanlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Malkoç, şunları dedi: “Maalesef biz deprem bölgesini unutmuş vaziyetteyiz. Burada ihtiyaçlar devam ediyor. Meslektaşlarımız gönüllülüğüne ihtiyacımız var. Konteyner kentler oluşturulmuş birçok hizmetler sağlanıyor. Ama yine desteğe ihtiyacımız var. Bu durumun en az iki sene süreceğini tahmin ediyorum. O yüzden de burada dayanışmaya buradaki vatandaşlara destek olmaya herkesi çağırıyorum.”

Malkoç, deprem bölgesindeki insanların psikososyal desteğe ihtiyaçları olduğunu, fon buldukça projenin süresini uzatmayı planladıklarını vurguladı.