Depremden etkilenen 11 ildeki kira artışı yüzde 56’ya kadar çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki evlerde ortalama fiyat artışı yüzde 33’e, kira artışı yüzde 56’ya kadar çıktı.

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Yaşanan büyük depremler, binlerce binanın yıkılması ve sağlam kalan evlere olan taleple birlikte konut stoklarının erimesine neden oldu. Ayakta kalan evlerde hem satış hem de kira fiyatları hızla yükseldi.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün Endeksa verilerinden aktardığına göre satış fiyatlarında en büyük artış Malatya’da gerçekleşti. Şehirde şubat ayı için deprem öncesi yüzde 9’luk fiyat artışı beklentisi vardı. Depremle bu oran yüzde 33’ü buldu. Malatya’yı yüzde 20 ile Elazığ, yüzde 18 ile Kahramanmaraş, yüzde 16 ile Hatay ve Adana izledi.

Kiralarda ise artış daha yüksek. Hatay’da deprem sonrası artış yüzde 56 olarak hesaplandı. Hatay’ı yüzde 41 ile Malatya, yüzde 33 ile Adıyaman, yüzde 30 ile Maraş izledi.

11 ilde hem kiralık hem de satılık konut stoku hızla eridi. Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise ortalama yüzde 59 düştü.