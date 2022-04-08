Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davası: Heyetin reddi talebi kabul edilmedi

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan dava açılan ikisi tutuklu dokuz sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında heyetin reddi talebi reddedildi.

Fotoğraf: AA

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, müteahhit H.H.Ö. (72) ile mimar A.S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Mahkeme başkanı, ilk olarak müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri heyetin reddi talebinin yerinde bulunmadığını belirtti.

Daha sonra sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan müteahhit H.H.Ö, 18 aydan uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

‘Tadilat yapılmış suçum ne’

Yaşının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını öne süren H.H.Ö. şunları söyledi: “Ben suçsuzum. Binayı yaptıktan sonra bir sürü tadilat yapılmış. 20 küsur yıldan önce yapılan binada sonraki işlerde benim dahlim yok. Tadilatlar yapılmış burada benim suçum ne? Bina yapıldığından itibaren 100’lerce deprem olmuş. Benim dışımda bir sürü gelişme olmuş. Dükkanlar birleşmiş, nasıl birleşmiş? Mantolama yapılmış ve binaya tonlarca yük bindirilmiş, delik açılmış. Ben bu binayı temelden biliyorum. Eşim çok ağır hasta. Ben muayeneye götürüp getiriyorum.”

Diğer sanık mimar A.S.B. ise hiç bulunmadığı ve gitmediği inşaattan dolayı bir yıldır hapis yattığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından, iddia makamı taleplerin kabul edilmesini ve tutukluluğun devamını istedi.

Mahkeme başkanı ara karar açıklayıp iki sanığın tutukluluğunun devamına, diğer soruşturmaların cevaplarının beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine hükmederek davayı 27 Mayıs’a erteledi.