Deprem ve enflasyon, ek bütçe ihtiyacını gündeme getirdi

Deprem nedeniyle bütçe harcamalarında gerçekleşecek artış ve yılın ilk iki ayında enflasyonun yüzde 10’a ulaşması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek bütçe ihtimalini göz önüne aldığı belirtildi.

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Rekor enflasyon oranları nedeniyle geçen yıl haziran itibariyle ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkmıştı.

Deprem nedeniyle yapılacak ihalelerle birlikte, acil olarak yapılan harcamalar ve normal dönemde harcanması gereken çok sayıda ödenek bekletiliyor.

Yılın kalan döneminde hem deprem hem de olağan devlet bütçe giderlerinin yapılmaya başlanmasıyla, gerçek ihtiyaç da şekillenecek.

Öte yandan yılın tamamı için enflasyon tahmini yüzde 24,9 olarak alınmış ve bütçe buna göre şekillendirilmişti. Yılın ilki iki ayı itibariyle enflasyon yüzde 10’a ulaştı. Buradan gelecek rakam şişmelerinin ve parasal genişlemenin de bütçe üzerinde baskı oluşturacağı düşünülüyor.

Deprem haricinde atılan başta EYT olmak üzere bazı harcama artırıcı uygulamalar da devam ediyor. Her ne kadar buradan gelecek ilave yükler, 2023 bütçesi için öngörülmüş olsa da özellikle depremin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik etkilerin giderilmesi için ilave harcamalar yapılacak. Yeni kredi paketlerinin açılması da söz konusu olabilecek.

Tüm bu durumlar bütçe dengelerini sarsacak. Ekonomi’den Mehmet Kaya’ya konuşan kaynaklar, hazirana kadar genel görünümün netleşeceğini, mevcut bütçenin yılın ikinci yarısında yetip yetmeyeceğinin ortaya çıkacağını vurguladılar. Bu hesaplamalar yapıldığında da ek bütçeye ihtiyaç olup olmadığına karar verilecek. Seçim sonuçlarında olası bir iktidar değişimi de belirleyici olacak.