Deprem konutlarını bir senede bitirecek işgücü yok

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, iktidarın deprem bölgesinde hedeflediği sürede kalıcı konutları yapacak işgücünün Türkiye’de olmadığını söyledi.

Bu tabloyu, AKP’li Veysel Eroğlu da kabul etti: ”Yeteri kadar usta, kalfa olmadığı kanaatindeyim, sıvacı bulamıyoruz, elektrikçi bulamıyoruz.”

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İktidar, deprem bölgesindeki konutların inşaatını seçim propagandası haline getirirken, uzmanların uyarısı devam ediyor. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede konut yapmaya başlamanın tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bunun için uygun zemin araştırmalarının da yapılmadığını belirtiyor.

Diğer yandan deprem bölgesinde kalıcı konutların hızla tamamlanması konusunda başta işgücü olmak üzere çeşitli güçlükler bulunduğu belirtiliyor.

Bu durum, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’ndaki konuşmalarda da belirtildi.

Birkaç yıl konteynerde

Ekonomi gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre komisyon toplantısında konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren deprem bölgesindeki konutların bir sene içerisinde yapılamayacağını anlattı:

*Korkarım ki hükümetimizin hedeflediği zaman dilimi içinde deprem bölgesinde ki kalıcı konutları yapacak işgücü şu anda Türkiye’de yoktur.

*Bakanlarla bir araya geldiğimiz zamanlarda söylediğim, şimdilik bu konteyner kentlerimizi, prefabrik kentlerimizi birkaç yıl kalıcı olacaklarını düşünerek yapalım, göründüğü kadarıyla bunlar bir yıllık olmayacaklar.

*Çünkü ne vinç kapasitemiz var bu kadar, ne tünel kalıp kapasitemiz var ama daha önemlisi usta kapasitemiz, işgücü kapasitemizle o hızda yapmak mümkün değil. Çünkü aynı zamanda büyükşehirlerimizde de ‘kentsel dönüşümü hızlandıralım’ kararı verildi.

AKP’li Eroğlu: Usta bulamıyoruz

Eren’in anlattığı tabloyu komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu da kabul etti: “İşçi, kalfa, usta çok büyük sıkıntı; bunu kabul ediyorum bizim süratli şekilde bu insanları yetiştirmemiz gerekiyor çünkü şu anda çok sayıda konut inşa edilecek, belki 600 bin tane bağımsız konut, bunu kim inşa edecek? Yeteri kadar usta, kalfa olmadığı kanaatindeyim, sıvacı bulamıyoruz, elektrikçi bulamıyoruz.”