Adıyaman’daki deprem konutları ihalesi Rizespor başkanına gitti

Adıyaman’da depremzedeler için inşa edilecek deprem konutlarının ihalesini Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’un yönetim kurulu başkanı olduğu şirket kazandı.

Fotoğraf: ANKA

Adıyaman’daki konutlar için, 13 Mart 2023’te ihaleye çıkıldı. İhalesine çıkılan iş için, ‘Adıyaman ili ikinci etap kırsalı 500 deprem konutu yapım işi’ tanımlaması yapıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 1 milyar 645 milyon 86 TL olarak belirlendi. İhaleye, dört şirket katıldı.

ANKA’dan Güney Ülger’in haberine göre ihaleyi, 1 milyar 488 milyon 607 bin TL sözleşme bedeliyle Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhale sözleşmesi 24 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Turgut, aynı zamanda Rizespor’un da başkanı.

Şirket, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı tarafından yaptırılan Rize’deki Güneysu Konakları’nın inşaatını da yapmıştı.