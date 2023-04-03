Bakanlığın deprem bölgesindeki özel okul öğretmenleri için çalışması yokmuş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki özel okullarda görev yapan öğretmenlerin istihdamıyla ilgili herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.

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Özer, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin deprem bölgesindeki eğitimciler ve öğrencilerin sorunlarına ilişkin soru önergelerine yanıt verdi.

Özel okullarda çalışan eğitimcilerin istihdam sorunuyla ilgili soruya da yanıt veren Özer, özel bu eğitimcilerin Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanunu kapsamında yaptıkları iş sözleşmesi uyarınca görev alabildiklerini belirtti.

ANKA’nın haberine göre Özer, şunları kaydetti.

“Mevzubahis mevzuat hükümleri kapsamında bakanlığımızca bir istihdam sağlanmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Mücbir sebeplerle kurumundan ayrılmak isteyen ve farklı il ve ilçelerde faaliyet göstermekte olan kurumlarda görev almak isteyen personelin, talep etmesi halinde, yeni göreve başlayacakları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevden ayrılma işlemleri yapılacaktır.”