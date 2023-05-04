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Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesindeki OHAL uzatılmayacak

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, deprem bölgesinde OHAL’in 9 Mayıs’ta biteceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 8 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 90 gün süreyle OHAL ilan edilmişti.


CNN Türk’te Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayan Yavuz, OHAL’in 9 Mayıs’ta son bulanacağını açıkladı.

Yavuz “OHAL 9 Mayıs’ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyse 14 Mayıs’ta düzenlenecek.

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