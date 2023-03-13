Deprem bölgesinde asgari ücret için ‘brüt’ formülü

Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi formülü gündemde.

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Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde de olumsuz etkiledi. Deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi üretimi aksattı. Bölgedeki işverenler ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için, SGK primlerinin belirli bir süre için işçiye ödenmesi talebinde bulunuyorlar.

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre iktidar da bu konuda bir çalışma başlattı.

İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse, 11 depremzede kentinde asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.