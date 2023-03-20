Deprem bölgesinde 286 hayvanı kurtardılar

Deprem bölgesinde bu zamana kadar 286 hayvanı kurtardıklarını söyleyen Animal Save Türkiye yöneticisi Doğa Giray, ”İş yine sivillere ve gönüllülere düştü” dedi.

Fotoğraf: Animal Save Türkiye

Depremin ardından birçok hayvan hakları grubu bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Animal Save Türkiye grubu da deprem bölgesine giderek ilanlar aracılığıyla hayvanları kurtardı ve sahiplerine ulaştırdı. Grup, sahipsiz hayvanları ise güvenli şehirlere taşımaya ve depremzede hayvanları yuvalandırmaya devam ediyor.

286 hayvan kurtardılar

6 Şubat’tan itibaren depremzede hayvanlar için kermesler yoluyla bağış toplayarak deprem bölgesine gitmek için yola çıkan Animal Save Türkiye, bugüne kadar deprem bölgesinden toplamda 286 kedi, köpek, kuş, tavşan ve horoz kurtardı.

Animal Save Türkiye İletişim Sorumlusu Doğa Giray, depremzede hayvanlar için yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı: “Ekip olarak deprem bölgesine ikişer kişiden oluşan gruplarla git gel yapmaya başladık. Bölgedeki ihtiyaç malzemeleri, mamalar, hayvan çantalarıyla araçlarımızı doldurup ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdık. Bir taraftan da her gidişimizde hasarlı binalardan çıkardığımız, sokaklarda yaşam savaşı veren kurtarabildiğimiz ve kurtarılmış ama ilk tedavisi yapılmış hayvanların Ankara’ya nakillerini gerçekleştirdik.”

‘İş yine gönüllülere düştü’

Yardım çağrılarının artık medyada daha az görünür olduğunu belirten Giray, kurtarma çalışmalarında sorumluların görevlerini yapmadığını söyledi: “Keşke biz ve bizim gibi gönüllüler bu işi üstlenmek zorunda kalmasaydı. Sorumlular üzerine düşenleri en baştan beri yapsaydı bu kadar kayıp da yaşanmayacaktı. Ne yazık ki iş yine devlet kurumundaki kişilerden çok sivillere, gönüllülere düştü.

Gönüllü çalışan veteriner hekimlerle arama kurtarmacı arkadaşlarımızla dayanıştığımız günlerde şunu fark ettik; birileri yok etmeye çalıştıkça, kolaya kaçtıkça, kendi kazançlarını gözettikçe oradaki dayanışma, sevgi ve emekle birileri yaşatmaya çalışıyor. Gündem değiştikçe yardım çağrıları da medyada daha az duyulur hale gelmeye başladı ama biz dayanışmaya devam edeceğiz.

Özlem Ateş’in haberine göre Giray, Hatay’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin (TVHB) kurduğu tedavi merkezine günde 100’e yakın hayvan geldiğini belirterek, hayvan hastanesi kurmayı amaçladıklarını anlattı: ”Oraya günde 80-90 civarında yaralı hayvan geliyor. Yokluk içinde hayvanlar yaşatılmaya, tedavi edilmeye çalışılıyor. Biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile koordineli çalıştık. Kurtardığımız hayvanları onlara götürdük. Veterinerler, her bir hayvanın canını gözeterek, uykusuz, yemek yemeden çalışıyorlar. Onların desteklenmesini ve yaptıklarının duyulmasını istiyoruz. TVHB ekibi deprem bölgesinde kalmaya devam ediyor. Birliğin amacı orada bir hayvan hastanesi kurmak… Biz de Animal Save Türkiye olarak destek olmak için hem bölgeden bizim kurtardığımız hem de artık yuva bulmak için uygun olan hayvanları Ankara ve İzmir’e nakletmeye devam etmek istiyoruz. Böylece tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar için de yer açılmış olacak.