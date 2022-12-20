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Yaramazlara biraz batar!

Denizbank yılbaşı eğlencesi için 1000 lira yatırıyor

Denizbank, personellerine yılbaşına özel eğlence ödemesi yapacağını duyurdu. Denizbank, yılbaşı eğlencesi için çalışanlarına 1000 lira ödeyecek.

Denizbank. (AA)
Denizbank. (AA)

Son dönemdeki araştırmalarda bankacılığın en stresli mesleklerden olduğu ortaya çıkıyor.


2022’nin son günlerine gelinmesiyle beraber bankalardan çeşitli kampanyalar açıklanıyor.

Denizbank, tüm personellerine yılbaşına özel eğlenmeleri adına maddi destek sunacak.

Karar gazetesinin haberine göre Denizbank yeni yılın gelişiyle tüm personellerine 1000 lira ödeyecek.

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