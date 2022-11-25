Denizbank müdürü: Ekonomi tarzında dönüşün gelmesini bekleyeceğiz

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, TL mevduat faizinin ticari kredi faizinin üstünde olmasının ‘ters bir döngü’ olduğunu belirterek ”Ortodoks, bilinen ekonomi tarzına dönüşün gelmesini bekleyeceğiz” dedi.

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Bloomberg HT’ye konuşan Ateş, TL mevduat faizinin ticari kredi faizinin üstünde olmasının sektöre etkilerine dair soruya şu yanıtı verdi: “Evet, orada ters bir döngü var. Mudi kaçırmak istemiyoruz. Dolayısıyla kur korumalı mevduat yapmıyorsa, kote edilen faizlerin yüzde 25’lere kadar gittiğini duyuyoruz. Krediyi de yüzde 15 ile verince zarar ediyorsunuz diyorsunuz. Kâr zararın ortağı. Bir noktada şu anda istihdamı korumak, kuru belli bir seviyede tutup geçişkenlik etkisi nedeniyle enflasyonu daha da azdırmamak istiyoruz. Ortodoks, bilinen ekonomi tarzına dönüşün gelmesini bekleyeceğiz”.

‘Seçimden sonra büyük fonları çekebiliyor olmalıyız’

Ateş “Özkaynak getirisi bugün bütün sektörlerde bankaların üstünde. Sürdürülebilir, öngörülebilir, düşük enflasyonla büyüme esas. Seçimden sonra yurt dışından büyük fonları çekebiliyor olmalıyız. Avro/dolar paritesinin gerilemesiyle çok kaybettik” dedi.

Artan enflasyona karşı tüm dünya sıkılaşmaya gidip faiz artışına giderken Türkiye tam tersini uyguluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 Ocak’taki bir konuşmasında Türkiye’nin ekonomide genel kabul görmüş ‘ortodoks‘ politikaları bir kenara koyarak, ‘heterodoks’ politikalara geçtiğini söylemişti.