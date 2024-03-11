CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu küçük yerleşim yerlerindeki seçim yenilgisini TRT’ye bağlamıştı. Şimdiki CHP yöneticileri de günlerdir “TRT bize yer vermiyor, sadece iktidarı haber yapıyor” diye feveran koparıyor. CHP’nin medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sürekli TRT’yi kamuoyuna şikâyet ediyor. Sayın CHP yöneticileri, Sayın Bulut… Kamuoyu zaten TRT’den şikayetçi. Siz “şikayet etme makamı” değilsiniz! Sizden herkesin malumu olan bir durumu şikayet etmenizi değil, bu soruna çözüm bulmanız bekleniyor. Gerekirse kıyameti koparın. Gerekirse TRT’nin önünde kitlesel gösteriler yapın. Gerekirse Maliye Bakanlığı’nı sıkıştırın. Gerekirse mahkemelerin önünde yatın. Ancak sonunda bu milletin cebinden alınıp TRT’nin kasasına doldurulan ve oradan da yandaşlara savrulan milyarlarca lirayı kesin. TRT, bütün özel televizyon ve radyolar gibi sadece kendi reytingi sayesinde kazandığı reklam gelirleriyle geçinmek zorunda kalsın da görelim!
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