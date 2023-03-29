Deniz Zeyrek: İnce’yi destekliyor, Selçuk Bayraktar’ı rt ediyor

Bu arada, Twitter arenasında trollerin ortasına atılıp 20 saat TT (Trend Topic – en popüler konu) listesinde kalınca şunu fark ettim: İnce’yi savunuyor görünüp, bana saldıranların arasında çok fazla AKTroll idi. Bazılarını seçtim.

Görüyorsunuz ya İnce’yi destekliyor, profil resmi Erdoğan; İnce’yi destekliyor, “Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54” twitini atıyor (aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından takip ediliyor); İnce’yi destekliyor, Selçuk Bayraktar’ı RT ediyor. Belli ki AK Parti de İnce’ye sosyal medya desteğini artık saklamaya ihtiyaç duymuyor. Ne diyeyim, hayırlı olsun!

Deniz Zeyrek’in yazısı